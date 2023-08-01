Корабли ЧФ в районе Севастополя отразили атаку Киева безэкипажными катерами

В Министерстве обороны РФ сообщили, что после этого "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжили выполнять задачи

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" отразили атаку трех безэкипажных катеров в районе Севастополя. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", - сказали в ведомстве. Там отметили, что в ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

"Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи", - добавили в Минобороны РФ.

25 июля Минобороны сообщало о безуспешной попытке ВСУ ночью атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера.