Пушилин сообщил о переброске больших сил ВСУ на Старомайорское

По словам врио главы ДНР, противник не считается с потерями

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают большие силы на населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, не считаясь с потерями, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Одна из горячих точек - Старомайорское, населенный пункт выдерживает действительно очень многое, периодически туда заходит противник, наши подразделения выбивают, на какой-то период даже откатывались назад, чтобы провести операцию более выверенно. Потому что противник не считается с потерями живой силы, а для нас важен каждый человек. Поэтому, если есть возможность грамотно выполнить задачу, при этом минимизировать потери и не потерять территорию, по сути, все варианты используются", - сказал Пушилин.

Село Старомайорское расположено на Времевском выступе. По данным Минобороны, оно было взято под контроль российскими силами весной 2022 года. Численность населения до начала боевых действий в Старомайорском составляла около 1 тыс. человек. Наиболее интенсивные бои в районе населенного пункта ведутся последние несколько недель.