1 августа, 07:00,
обновлено 1 августа, 07:09
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении ЗРК IRIS-T ВСУ в районе Мирного

По словам представителя экстренных служб региона, российские войска также уничтожили две лодки и 10 военнослужащих противника

ГЕНИЧЕСК, 1 августа. /ТАСС/. Войска РФ за сутки уничтожили две лодки и 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) около островов Просеретский и Даманский на реке Днепр в Херсонской области, а также зенитно-ракетный комплекс IRIS-T производства Германии, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона.

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"За прошедшие сутки в результате огневого поражения <...> в островной зоне уничтожены: одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Просеретский, одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Даманский, ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Мирное", - сказал он.

На херсонском направлении также уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районе населенного пункта Садовое, на каховском направлении - две позиции подразделений ВСУ около Змеевки и Михайловки.

Власти Украины после начала специальной военной операции неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой предоставить им больше вооружения, в том числе современные системы противовоздушной обороны. 24 июля журнал Forbes сообщил, что, по его данным, западные страны поставили Киеву около 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale и других. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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