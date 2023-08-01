Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении

По словам врио главы Запорожской области, Украина пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на ореховском направлении, Киев пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных. Об этом написал в своем Telegram-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"На ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни", - написал Балицкий.

ВСУ предприняли попытку прорыва российской линии обороны на ореховском направлении в Запорожской области, однако понесли значительные потери, добавил он.

"Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на ореховском направлении. В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад", - написал Балицкий.

По данным властей, за минувшие сутки ВСУ совершили 114 попыток обстрелять населенные пункты на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.