В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для отцов детей до трех лет

Фракция "Новые люди" предложила добавить в этот перечень также граждан, осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции "Новые люди" и замруководителя этой фракции Сардана Авксентьева внесли в палату парламента законопроект об отсрочке от призыва для мужчин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или несовершеннолетних детей с инвалидностью. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". Сейчас в статье 24 (отсрочка от призыва граждан на военную службу) отсрочка предусмотрена в том числе для мужчин, которые воспитывают ребенка без матери, имеющим двух и более детей и ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

Парламентарии предлагают добавить в этот перечень отцов детей до трех лет и распространить аналогичное право на граждан, имеющих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет и осуществляющим уход за ним.