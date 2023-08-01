1 августа, 10:06,
обновлено 1 августа, 10:22
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в районе населенного пункта Терны

По данным военного ведомства, на краснолиманском направлении успешно отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.

Конашенков также сообщил, что за прошедшие сутки на краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. 

Теги:
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