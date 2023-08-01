МО РФ сообщило о попытке Киева атаковать российские гражданские суда в Черном море

По данным военного ведомства, корабли ВМФ России, которые сопровождали транспорт, своевременно обнаружили и уничтожили все безэкипажные катера

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские суда безэкипажными катерами, корабли ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря", - сказал Конашенков.

По его словам, корабли ВМФ России, которые сопровождали транспорт, своевременно обнаружили и уничтожили все катера.