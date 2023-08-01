МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении восьми атак ВСУ

По данным военного ведомства, атаки проходили в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ успешно отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе у Белогоровки и Марьинки.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией Южной группировки войск, успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево Донецкой Народной Республики", - сказал он.