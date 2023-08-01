1 августа, 10:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 120 военных

По данным военного ведомства, в районе Кисловки в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 120 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - заявил он.

По словам Конашенкова, в районе Кисловки в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. "Кроме того, в лесном массиве "лес Попов" Сватовского района Луганской Народной Республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - добавил он. 

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