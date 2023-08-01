1 августа, 10:41
Военная операция на Украине

Российские силы за сутки уничтожили 15 беспилотников ВСУ в Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев заявил, что украинские войска несут значительные потери

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки уничтожили в Харьковской области 15 беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Об этом в эфире "Первого канала" заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"За последние только сутки уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов, [выпущенных] со стороны ВСУ, - сказал Ганчев. - Они пытаются очень серьезно атаковать, но ничего там не получается".

При этом, по словам главы ВГА, украинские войска несут значительные потери. Это позволило российским силам продвинуться на 2 км. 

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