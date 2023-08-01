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обновлено 1 августа, 11:15
Военная операция на Украине

Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку ВСУ на запорожском направлении

Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В Минобороны РФ отметили, что экипаж танка проявил мужество и героизм

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

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"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении представлен к государственным наградам", - сказали в ведомстве.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле были восхищены кадрами этого боя. "Конечно, видели. Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это, действительно, так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать", - сказал он.

Ранее в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на одном из участков фронта. На видеокадрах было отмечено, что экипаж вступил в бой против двух танков и восьми БМП противника. По данным СМИ, экипаж российского танка поразил семь единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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