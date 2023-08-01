Российский генерал-полковник рассказал о задействовании всех соединений и частей ВДВ в СВО

По словам Владимира Шаманова, Воздушно-десантные войска на 100% востребованы в специальной военной операции

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ) задействованы в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС в преддверии Дня ВДВ сообщил бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

"Все соединения и воинские части ВДВ в СВО задействованы полностью. Тот факт, что ВДВ в операции востребованы на 100%, говорит об их высочайшей боеспособности, а также о том, что у них хорошие перспективы развития в будущем", - сказал Шаманов.

Он отметил, что личный состав соединений и частей ВДВ выполняет боевые задачи на северном, центральном и южном операционных направлениях СВО, "проявляя несгибаемую стойкость, мужество и массовый героизм".

По его словам, в настоящее время десантники при взаимодействии с военнослужащими других видов и родов войск ведут активную оборону, "упорно отстаивая каждую пядь исконно русской земли, перемалывая огромное количество живой силы и техники врага, но недалек тот день, когда они пойдут вперед, довершат разгром врага и одержат над ним победу".