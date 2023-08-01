Командир танка, отбивший атаку колонны бронетехники ВСУ, рассказал о деталях боя

По словам бойца с позывным "Монолит", экипажи бронемашин ВСУ в бою против российского танка продемонстрировали низкий уровень мастерства

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Экипажи бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бою против российского танка продемонстрировали низкий уровень мастерства. Об этом ТАСС сообщил командир танка с позывным "Монолит", отбивший атаку колонны украинской бронетехники.

"Если смотреть со стороны, наша машина, во-первых, заняла изначально хоть выгодную, но все-равно открытую позицию. Ни одного попадания по нам не было, а это говорит о неопытности экипажей наших оппонентов. Они тактически очень неправильно сработали в тот момент, имеются в виду водители этих броневиков. Танки, может, и грамотно работали, они пытались рассеяться, разбежаться в разные стороны, а броневики сработали очень плохо", - рассказал боец.

По его словам, бой произошел в начале июня на Времевском выступе.

Ранее в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на одном из участков фронта. На видеокадрах было отмечено, что экипаж вступил в бой против двух танков и восьми БМП противника. По данным СМИ, экипаж российского танка при поддержке артиллерии и наличию минного поля поразил семь единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле были восхищены кадрами этого боя.