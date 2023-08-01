ВС России в САР примут меры против боевиков, готовящих нападение на военных

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Гуринов призвал "командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Группировка российских войск в Сирийской Арабской Республике (САР) примет ответные меры в отношении боевиков, планирующих нападение на российских и сирийских военнослужащих. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"Особую обеспокоенность российской стороны вызывает информация об интенсивной подготовке радикальных групп боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) к нападениям на военнослужащих Российской Федерации и сирийской арабской армии", - сказал Гуринов, подчеркнув, что группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике будут приняты самые решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападение.

"Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта", - сказал Гуринов.