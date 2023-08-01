На границе в Белгородской области дислоцируется батальон "Ахмат" с подразделениями ВС РФ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что поговорил с командирами и личным составом, поблагодарил их за службу

ТАСС, 1 августа. Личный состав чеченского батальона "Запад-Ахмат" дислоцируется на российско-украинской границе в Белгородской области вместе с пограничниками и другими подразделениями Вооруженных сил РФ для защиты рубежей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Заехал сегодня к бойцам батальона "Ахмат", которые расквартированы на территории Белгородской области. Стоят на границе вместе с другими подразделениями вооруженных сил и пограничниками. Защищают наши рубежи. Поговорил с командирами и личным составом. Поблагодарил парней за службу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В июне личный состав чеченского батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ приступил к оказанию противодействия украинским диверсионным группам и предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области.