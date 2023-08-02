Эксперт заявил, что ни одна страна в мире не обладает абсолютной защитой от дронов

По словам генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, чтобы любой беспилотный летательный аппарат был обнаружен вовремя, нужно постоянно действующее радиолокационное поле, работающее 24 часа в сутки

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ни одна страна в мире, включая страны НАТО, на сегодняшний день не обладает гарантированной защитой от пролета дронов, заявил ТАСС бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ по ПВО генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Чтобы любой беспилотный летательный аппарат был обнаружен вовремя, нужно постоянно действующее радиолокационное поле, работающее 24 часа в сутки, способное обнаружить муху, если она туда залетит. Но этого пока еще нет. Локально мы способны прикрывать крупные промышленные и административные центры и объекты города типа Москвы. От пролета таких дронов не застрахован никто: ни Россия, ни США, ни Евросоюз, никто другой", - сказал Бижев, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область в ночь на 1 августа.

Бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ по ПВО заявил, что для эффективной борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами необходимо восстановить уничтоженное после развала Советского Союза единое радиолокационное поле. "Сейчас для восстановления нарушенного радиолокационного поля предпринимаются все усилия, в том числе за счет задействования орбитальной группировки, но за один день это не сделаешь", - отметил специалист. Ранее начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан сообщал, что дежурное радиолокационное поле на малых высотах развернуто над крупнейшими городами России. Поле способно обнаруживать низколетящие объекты, включая беспилотники.

Обнаружение и ликвидация

Бижев призвал различать беспилотники и дроны. Как уточнил эксперт, к беспилотникам следует относить большие летательные аппараты самолетного типа, которые обладают большими возможностями. "Предположительно, они взлетают со стороны Украины. С учетом того, что Украина тесно работает с США и НАТО <…> против России, у нее есть возможность использовать эти устаревшие аппараты советского производства весьма эффективно, насыщая их самыми современными средствами поражения и используя американскую навигацию, в том числе спутниковые средства для наведения на цели. Это, несомненно, представляет большую угрозу для военных и гражданских объектов на территории России. Поэтому с нашей стороны предпринимаются все усилия, в том числе максимально задействуется орбитальная группировка по отслеживанию места и направления запуска беспилотников", - подчеркнул специалист.

Бижев напомнил, что на вооружении ВСУ остались беспилотники, которые в советское время использовались как ракеты-мишени для уничтожения на полигонах и применялись в учениях. "Арсенал у них остался. Украинская сторона делает начинку, новую, современную авионику, для того чтобы можно было летать с огибанием рельефа местности, используя систему наведения ГЛОНАСС через спутники", - сказал он.

По словам специалиста, беспилотники поддаются обнаружению легче, чем дроны в силу размеров и большей отражающей поверхности. "Дроны обнаруживать очень тяжело: они малоразмерные, у них небольшая скорость полета от 70 до 100 км/час. Отражающая поверхность у данных аппаратов сделана из современных материалов, которые поглощают радиолокационные лучи", - подчеркнул Бижев.

Бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ по ПВО провел параллель между обнаружением птиц и дронов. "Дроны можно перепутать со стаей перелетных птиц. Кроме того, они летят относительно на малых высотах с огибанием рельефа местности", - добавил собеседник ТАСС.

Бижев добавил, что для борьбы с небольшими по размерам дронами невозможно применить зенитно-ракетный комплекс С-300. "Это несопоставимо. Для уничтожения дронов используются комплексы "Панцирь", "Тор", "Бук". Но "Панцирь" не поставишь в центр Москвы. Кроме того, для борьбы с дронами применяют антидроновые ружья, перекрываются каналы поступления к дронам информации, чтобы блокировать систему управления. К сожалению, все эти действия ведутся тогда, когда дроны уже находятся в районе Москвы", - отметил эксперт.

По его словам, несмотря на ограниченную дальность применения антидроновые ружья являются очень эффективным средством противодействия. "Однако их надо иметь очень много на маршруте обнаружения, наведения, чтобы дроны потеряли каналы управления и каналы корректировки информации. Комплекс "Москва-Сити" находится недалеко от Москвы-реки. А эти дроны могут элементарно лететь на высоте 5-10 м над руслом реки, чтобы своевременно скорректировать направление полета, подняться в воздух, нанести удар и самоуничтожиться", - уточнил специалист.

Подготовка атак БПЛА

По мнению Бижева, с территории Украины запускать дроны, летящие со скоростью 70-100 км/час, в Россию проблематично. Беспилотники летят со скоростью самолета - 700-800 км/час. <…> "Но мы уже научились их обнаруживать и сбивать", - отметил он.

В то же время специалист высказал мнение, что запуск БПЛА самолетного типа теоретически может осуществляться с временно подконтрольных ВСУ территорий Херсонской области. "Эти беспилотники могут идти с акватории Черного моря на малых высотах, и их никто не обнаружит. Если там нет корабельной группировки, их очень трудно сбить. Если же такие аппараты летят на высоте 50-100 м над уровнем моря, их никто и никогда не обнаружит", - подытожил Бижев.

Эксперт отметил, что по каждому полету беспилотника противника над российской территорией проводится аналитическая работа. "Создаются ситуации, аналогичные произошедшей. Каждый полет разбирается до косточек. Это все систематизируется и анализируется", - заявил он.