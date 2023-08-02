2 августа, 02:04
Военная операция на Украине

Российские военные сорвали пять атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

В районах Кармазиновки и Червонопоповки бойцы ВС РФ захватили семь опорных пунктов противника

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" сорвали на краснолиманском направлении пять атак штурмовых групп механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск "Центр" отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ", - сказал Савчук.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По его данным, в ходе ведения активной обороны на занятых рубежах в районах Кармазиновки и Червонопоповки Луганской Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации были захвачены семь опорных пунктов ВСУ. Потери противника составили более 100 боевиков, уничтожены боевая бронированная машина и 3 автомобиля пикап.

Савчук информировал, что в рамках контрбатарейной борьбы поражены орудия Д-30, 152-мм гаубица "Мста-Б" и два миномета. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня М142 HIMARS, сообщил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация