На куземовском направлении ВС РФ за три дня уничтожили до роты пехоты противника

Начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский сообщил о нанесении ракетного удара двумя реактивными снарядами большой дальности РСЗО HIMARS по позициям российских войск

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" за три дня наступательных действий уничтожили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады противника, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

"За три дня наступательных действий на куземовском направлении штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады юго-западнее урочища Лес Попов", - сказал Зыбинский в видео, распространенном Минобороны России в Telegram-канале.

По словам начальника пресс-центра, вертолеты и штурмовики группировки нанесли 13 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств противника. Расчет гаубицы Д-30 под командованием ефрейтора Андрея Зыкова уничтожил минометный расчет противника в районе Берестового.

"Кроме этого, противник нанес ракетный удар двумя реактивными снарядами большой дальности РСЗО HIMARS по позициям наших войск. Расчетами самоходной огневой установки ЗРК "Бук" и пусковой установки ЗРК "С-300" группировки войск "Запад" реактивные снаряды были уничтожены", - добавил Зыбинский.