2 августа, 08:26
Военная операция на Украине

Танкист, чей бой с ВСУ на Времевском выступе попал на видео, поблагодарил артиллерию

По данным СМИ, экипаж российского танка при поддержке артиллерии и наличии минного поля поразил семь единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были пробили противотанковые управляемые ракеты и артиллерия

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Точная работа артиллерии помогла экипажу российского танка отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне на Времевском выступе. Об этом ТАСС сообщил командир танка с позывным Монолит.

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"Артиллерия нам очень сильно помогла, очень точно работала. Я посмотрел видео и был в восторге именно от работы артиллерии. Мы были на поле боя одни, и тыл нас прикрыл здорово", - рассказал боец.

Ранее в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на одном из участков фронта. На видеокадрах показано, что экипаж вступил в бой против двух танков и восьми БМП противника. По данным СМИ, экипаж российского танка при поддержке артиллерии и наличии минного поля поразил семь единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были пробили противотанковые управляемые ракеты и артиллерия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле были восхищены кадрами этого боя. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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