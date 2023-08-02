Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

Им вручили автоматы и противодроновые ружья

БЕЛГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ выдали членам территориальной самообороны в Белгородской области, передает корреспондент ТАСС.

"Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной", - сказал на вручении губернатор Вячеслав Гладков.

Бойцам территориальной обороны вручили автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ. Кроме этого, в рамках передачи оружия взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами.

В состав территориальной самообороны Белгородской области входят порядка 3 тыс. человек, на границе с Украиной создали семь батальонов. Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.