В Балтийском море начались учения "Океанский щит - 2023"

По данным Минобороны РФ, к учениям привлекается более 30 кораблей и катеров, 20 судов, 30 летательных аппаратов и порядка 6 тыс. военных

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские военные в среду начали в акватории Балтийского моря учения "Океанский щит - 2023", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"С 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится военно-морское учение "Океанский щит - 2023". В ходе учения планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами (войсками)", - рассказали в ведомстве. Кроме того, предполагается отработать защиту морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов и оборону морского побережья.

"К учению привлекается свыше 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, порядка 6 тыс. военнослужащих", - добавили в Минобороны.

Там также отметили, что после окончания учений корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы.