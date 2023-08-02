В ЛНР сообщили о взятии опорных пунктов ВСУ на сватовском и кременском направлениях

По словам военного эксперта из республики Виталия Киселева, противник предпринял попытку контратаковать на сватовском направлении, однако не успел дойти до линии боевого соприкосновения и был выбит силами ВС РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские силы заняли несколько опорных пунктов на сватовском и кременском направлениях, сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире Первого канала.

"На сватовском направлении <...> продвижение понемногу есть, противника выбивают, за последние сутки, по-моему, несколько опорных пунктов было взято, - сказал он. - На кременском направлении сегодня также десантники выбивают [ВСУ с позиций], и за последние сутки, насколько мне известно, выбили шесть опорных пунктов, продвигаются дальше".

По словам Киселева, противник предпринял попытку контратаковать на сватовском направлении, однако не успел дойти до линии боевого соприкосновения и был выбит силами ВС РФ. Аналогичная ситуация происходит сегодня и на кременском направлении, отметил эксперт.

Ранее Киселев сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ начали активно наносить удары по Кременной, Лисичанску и Сватову кассетными боеприпасами.