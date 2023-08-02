МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики", - сказал он.
По словам Конашенкова, также нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.