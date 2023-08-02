2 августа, 11:44,
обновлено 2 августа, 11:55
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР

© Минобороны России

По данным ведомства, также нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, также нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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