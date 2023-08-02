2 августа, 11:44, Военная операция на Украине МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР

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По данным ведомства, также нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР