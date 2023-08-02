МО РФ сообщило о попытках Киева атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ

По данным ведомства, украинский катер своевременно обнаружили и уничтожили

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Киев вновь попытался атаковать морским беспилотным катером российский корабль, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - заявил Конашенков.

По его словам, "профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен".

Накануне Конашенков сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами, корабли ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили. Ранее во вторник в Минобороны России сообщали об отражении патрульными кораблями Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" атаки трех украинских безэкипажных катеров в районе Севастополя. Все три безэкипажных катера противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После этого "Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжили выполнять поставленные задачи.