Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на запорожском направлении

Противник потерял на этом направлении свыше 220 военнослужащих, танк и 2 боевые машины пехоты, отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли на запорожском направлении свыше 220 военнослужащих, танк и 2 боевые машины пехоты. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые машины пехоты и 2 автомобиля", - сказал Конашенков.

По его данным, "на запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области".