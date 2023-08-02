2 августа, 11:45,
обновлено 2 августа, 11:59
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на запорожском направлении

© Минобороны России

Противник потерял на этом направлении свыше 220 военнослужащих, танк и 2 боевые машины пехоты, отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли на запорожском направлении свыше 220 военнослужащих, танк и 2 боевые машины пехоты. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые машины пехоты и 2 автомобиля", - сказал Конашенков.

По его данным, "на запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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