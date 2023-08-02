МО РФ сообщило о перехвате 12 снарядов HIMARS за сутки

Кроме того, по данным ведомства, за сутки уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоалександровка, Маньковка, Рубежное, Варваровка в ЛНР, Кодема, Берестовое, Веселое, Васильевка в ДНР, Павловка, Орлянское, Червоногорка в Запорожской области, Новопокровка и Новые Олешки в Херсонской области.

Он добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 430 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 084 танка и другие боевые бронированные машины, 1 142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 020 единиц специальной военной автомобильной техники.