МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении 12 атак ВСУ

Атаки отразили в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские военные за сутки успешно отразили 12 атак ВСУ, в том числе у Марьинки и Красногоровки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.