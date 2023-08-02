2 августа, 11:46,
обновлено 2 августа, 11:57
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении 12 атак ВСУ

© Минобороны России

Атаки отразили в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские военные за сутки успешно отразили 12 атак ВСУ, в том числе у Марьинки и Красногоровки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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