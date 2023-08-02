МО РФ сообщило о наступлении группировки "Запад" в направлении Новоселовского и Тимковки

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили тактическое положение, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское и Тимковка. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады", - заявил он.

По словам Конашенкова, штурмовая авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Тимковки, Котляровки, Першотравневого в Харьковской области, Новоселовского и Артемовки в Луганской Народной Республике. "Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 2 самоходные гаубицы "Гвоздика", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона", самоходная гаубица "Мста-С", а также орудие "Мста-Б", - добавил он.