2 августа, 11:50,
обновлено 2 августа, 11:59

МО РФ сообщило об уничтожении у Славянска склада боеприпасов ВСУ

© Минобороны России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки уничтожили в районе Славянска склад боеприпасов оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразили украинские подразделения, в том числе у Часова Яра в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. В районе города Славянска Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", - сказал он. 

© Информационное агентство ТАСС
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