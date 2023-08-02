МО РФ сообщило об уничтожении у Славянска склада боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки уничтожили в районе Славянска склад боеприпасов оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразили украинские подразделения, в том числе у Часова Яра в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. В районе города Славянска Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", - сказал он.