2 августа, 11:51,
обновлено 2 августа, 11:56

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении самоходной гаубицы "Богдана" в зоне СВО

© Минобороны России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные сил (ВС) России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 210 украинских военных, а также самоходной гаубицу "Богдана". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица "Богдана", - сказал он. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация