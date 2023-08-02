2 августа, 11:52

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

ВСУ потеряли на южнодонецком направлении свыше 210 военнослужащих - Минобороны РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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