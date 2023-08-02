2 августа, 11:53

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация", а также три гаубицы "Мста-Б" ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 3 гаубицы "Мста-Б", - отметил он. 

© Информационное агентство ТАСС
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