МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация", а также три гаубицы "Мста-Б" ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 3 гаубицы "Мста-Б", - отметил он.