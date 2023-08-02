Отряды добровольной народной дружины в Курской области получили боевое оружие

По словам главы региона Романа Старовойта, в ближайшее время объемы оружия увеличат до 300 единиц

КУРСК, 2 августа. /ТАСС/. Отряды добровольной народной дружины, созданной в Курской области для обеспечения безопасности приграничных территорий, дополнительной помощи правоохранителям, получили первую партию боевого оружия, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что Курская область практически ежедневно на себе ощущает террористические удары с территории Украины. Для обеспечения безопасности местных жителей и гостей региона создали добровольную народную дружину, которая также помогает вооруженным силам, Росгвардии, полиции и погрануправлению.

Всего в регионе насчитывается более 2 тыс. участников добровольных народных дружин, также проходит формирование мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны.