2 августа, 12:04

МО РФ сообщило о поражении в Запорожской области пункта управления 15-й бригады ВСУ

© Минобороны России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации поразили в Запорожской области пункт управления 15-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехова Запорожской области поражен пункт управления 15-й бригады Нацгвардии Украины. В районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он. 

© Информационное агентство ТАСС
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