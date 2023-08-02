МО РФ сообщило о поражении в Запорожской области пункта управления 15-й бригады ВСУ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации поразили в Запорожской области пункт управления 15-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехова Запорожской области поражен пункт управления 15-й бригады Нацгвардии Украины. В районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.