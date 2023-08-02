МО РФ: движение по Керченскому проливу ограничили для судов и летательных аппаратов

В ведомстве указали, что исключение сделано для судов, идущих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через пролив транзитом или в порты в Керченском проливе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Движение по Керченскому проливу ограничили для надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов, за исключением судов, идущих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты в Керченском проливе. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте Минобороны РФ.

"Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе ограниченном береговой чертой <…> за исключением судов, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в керченском проливе", - следует из сообщения.

Отмечается, что для судов, следующих из Черного моря, создан специальный район досмотра.