Россия пообещала жесткие меры в отношении боевиков, планирующих теракты против РФ в Сирии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия обеспокоена информацией о подготовке террористами смертников для осуществления терактов против российских объектов и патрулей в Сирии, примет жесткие меры в отношении боевиков. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Российская сторона крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) террористов-смертников, в задачу которой входит осуществление терактов против объектов и патрулей Вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской арабской армии", - сказал Кулить в ходе брифинга.

По словам замруководителя центра, российская группировка войск в Сирии примет решительные и жесткие меры в отношении боевиков, которые планируют нападение на российских и сирийских военнослужащих.

"Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта", - подчеркнул Кулить.

===========

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.