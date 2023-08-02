ЦПВС сообщил о 14 нарушениях воздушного пространства Сирии

По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Вадима Кулитя, инциденты произошли в районе Эт-Танф

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Истребители и беспилотники коалиции, возглавляемой США, в течение суток 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, отмечается рост количества нарушений воздушного пространства Сирии. За сутки зафиксировано 14 нарушений пятью парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - заявил Кулить.

По словам замруководителя Центра, авиация "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, нарушая протоколы деконфликтации. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул он.