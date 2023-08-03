Танкисты ЗВО в ходе наступления уничтожили группу диверсантов на купянском направлении

В Минобороны также рассказали об использовании фланговой стрельбы в движении в зоне спецоперации

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Танкисты Западного военного округа (ЗВО) нанесли огневой удар по группе украинских диверсантов на купянском направлении. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Разведчики обнаружили ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - прим. ТАСС) противника на купянском направлении. Т-80БВ выдвинулись на подмогу на передний край обороны противника - нанести мощный огневой удар, уничтожить боевиков и поддержать идущих в наступление мотострелков", - отметили в военном ведомстве, уточнив, что задача была успешно выполнена.

Корректировка огня, пояснили в министерстве, ведется при помощи беспилотника. "Быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику огненную карусель", - отметили там.

В Минобороны также рассказали об использовании фланговой стрельбы в движении в зоне спецоперации: в этом случае огонь ведется, когда боевая машина находится в движении, это приводит к повышению выживаемости техники.

Российское военное ведомство также опубликовало соответствующие кадры боевой работы экипажей танков.