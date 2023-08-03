3 августа, 02:02
Военная операция на Украине

Авиация РФ уничтожила украинскую технику районах Богдановки и Клещеевки

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Российские войска также поразили три 120-мм миномета и буксируемое орудие "Мста-Б", добавил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Авиация группировки "Юг" нанесла удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на лисичанском направлении. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки", - сказал Астафьев.

По словам начальника пресс-центра, артиллерия ударила по скоплению живой силы и огневых средств 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Калиново. В результате удара были уничтожены две реактивные установки БМ-21 "Град", а также большегрузные транспортные средства подвоза боеприпасов.

Российские войска уничтожили три 120-мм миномета, буксируемое орудие "Мста-Б". "Также артиллерийский расчет мотосрелкового подразделения Южного военного округа поразил две станции радиоэлектронной борьбы противника в Карповке и Красногоровке", - отметил Астафьев. 

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