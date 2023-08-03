Сирийский спецназ и ВКС России впервые провели ночные учения в провинции Хама

Согласно замыслу учений противник захватил населенный пункт с мирными жителями, а российское и сирийское командования приняли решение провести ночную десантную операцию для его освобождения

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сирийские подразделения специального назначения совместно с ВКС России провели в провинции Хама учения по освобождению населенного пункта, занятого условным противником. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения специального назначения Сирийской арабской армии совместно с экипажами Воздушно-космических сил России впервые провели тактическое учение в ночное время в провинции Хама", - рассказали в военном ведомстве.

Согласно замыслу учений противник захватил населенный пункт с мирными жителями, а российское и сирийское командования приняли решение провести ночную десантную операцию для его освобождения.

"Экипажи истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-24 ВКС России совместно с расчетами артиллерийских подразделений Вооруженных сил Сирии нанесли огневое поражение по критически важным объектам противника. Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и укрепленные огневые позиции условных террористов", - рассказали в Минобороны России.

Эти действия позволили высадить тактический воздушный десант в зону проведения операции. Сирийские военнослужащие десантировались с высоты 1 500 - 3 000 м с вооружением на российских парашютных системах "Арбалет-2" и штурмовым способом по канатам из вертолетов Ми-8АМТШ ВКС России.

"Штурмовые подразделения с применением высокоманевренной автомобильной и бронированной техники провели штурм населенного пункта и уничтожили захвативших его условных террористов", - сказали в ведомстве.