В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегoдня ночью над территорией Калужской области преcечена попытка киевского режима осуществить террoристическую атаку беспилотными летательными aппаратами. Средствами ПВО уничтожены шеcть БПЛА", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что ночью при попытке пролета через регион силами ПВО на юго-западе области сбиты шесть беспилотников.