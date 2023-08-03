3 августа, 05:50,
обновлено 3 августа, 06:02
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении шести украинских БПЛА над Калужской областью

Сергей Бобылев/ ТАСС
Здание Министерства обороны РФ
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.

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"Сегoдня ночью над территорией Калужской области преcечена попытка киевского режима осуществить террoристическую атаку беспилотными летательными aппаратами. Средствами ПВО уничтожены шеcть БПЛА", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что ночью при попытке пролета через регион силами ПВО на юго-западе области сбиты шесть беспилотников. 

Теги:
УкраинаРоссияКалужская областьШапша, Владислав ВалерьевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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