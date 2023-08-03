3 августа, 07:26,
обновлено 3 августа, 07:34
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили об уничтожении трех штурмовых бригад ВСУ

По словам врио губернатора Евгения Балицкого, бригады готовились к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Российские силы уничтожили личный состав трех штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, которые готовились к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора области Евгений Балицкий.

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"До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что было сорвано продвижение противника в районе Пятихаток. "Также было обнаружено перемещение пехоты противника в районе Пятихаток, артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад", - написал Балицкий.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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