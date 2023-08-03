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обновлено 3 августа, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

Также противнику нанесли комплексное поражение у Григоровки, Торского и Макеевки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские военные на краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ и нанесли комплексное поражение противнику у Григоровки, Торского и Макеевки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и бронетранспортер. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - сказал он.

Конашенков уточнил, что общие потери ВСУ на данном направлении составили более 110 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". 

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