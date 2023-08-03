МО РФ сообщило о перехвате за сутки 11 снарядов РСЗО HIMARS и 2 ракет HARM ВСУ

Также уничтожили 38 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили за сутки 11 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 2 противорадиолокационные ракеты HARM, уничтожили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его данным, уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье Луганской Народной Республики, Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой Народной Республики, Широкое и Любимовка Запорожской области.

Конашенков добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 468 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 100 танков и других боевых бронированных машин, 1 142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12 038 единиц специальной военной автомобильной техники.