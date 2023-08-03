Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

Они составили около 45 военных

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 45 военных.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

"Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.