МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР пусковой установки ЗРК "Бук" ВСУ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили в ДНР пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ.
Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", - сообщил он.
По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах.