3 августа, 11:12, Военная операция на Украине МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР пусковой установки ЗРК "Бук" ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах