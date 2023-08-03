3 августа, 11:12,
обновлено 3 августа, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР пусковой установки ЗРК "Бук" ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили в ДНР пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ.

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Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", - сообщил он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах. 

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