МО РФ сообщило о наступлении на широком фронте купянского направления

Как отметили в ведомстве, российские войска отбили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды российской группировки "Запад" в течение суток вели наступательные действия на широком фронте на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По его словам, российские войска отбили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР. Штурмовая авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Синьковки, Петропавловки и Котляровки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. "За сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30", - добавил Конашенков.