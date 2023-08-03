МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Урожайного в ДНР

Потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении составили до 175 человек, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки отбили атаку противника в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР), потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении составили до 175 человек.

Такие данные привел официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Умелыми и профессиональными действиями российских подразделений успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на [южнодонецком] направлении составили до 175 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30", - отметил он.

По словам Конашенкова, ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Макаровка, Старомайорское Донецкой Народной Республики.