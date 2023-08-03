3 августа, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об улучшении положения у Берестового, Красногоровки и Марьинки

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

По данным ведомства, на донецком направлении отбиты восемь атак Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские военные отбили на донецком направлении восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), контратаковали и улучшили положение по переднему краю у Берестового, Красногоровки и Марьинки.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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