МО РФ заявило об улучшении положения у Берестового, Красногоровки и Марьинки

По данным ведомства, на донецком направлении отбиты восемь атак Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские военные отбили на донецком направлении восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), контратаковали и улучшили положение по переднему краю у Берестового, Красногоровки и Марьинки.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка", - сказал он.