МО РФ участвует в Мьянме в командно-штабной тренировке по противодействию терроризму

Она продлится до 4 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Представители Минобороны России совместно с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров "СМОА плюс" приступили к участию в командно-штабной тренировке (КШТ) по противодействию терроризму, которая проводится в Мьянме. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Помимо российской стороны, в тренировке также задействованы представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин. От российской стороны привлекаются группы офицеров Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота", - сообщили в оборонном ведомстве.

Возглавляет российскую военную делегацию заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. "Борьба с терроризмом в настоящее время является общей для всех стран задачей и требует единых подходов. Совместная работа в рамках нашей экспертной рабочей группы позволяет находить эти подходы, а также непосредственно совершенствовать способы противодействия террористам. Проведение командно-штабной тренировки экспертной рабочей группы является одним из двух важнейших мероприятий трехлетнего цикла работы", - заявил он.

По словам Носулева, тренировка направлена на подготовку к антитеррористическим учениям, которые пройдут в сентябре этого года в России. "Также наша совместная работа будет способствовать укреплению взаимоотношений. <…> С учетом динамики развития региональной обстановки, присутствующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе многочисленных рисков и угроз открытый обмен опытом между военными ведомствами по проблемам безопасности имеет большое значение", - добавил он.

КШТ продлится до 4 августа. В ходе мероприятия будут отработаны вопросы по созданию коалиционной группировки войск стран АСЕАН в целях противостояния террористическим угрозам на территории условного государства.